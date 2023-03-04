Гельмут Марко: «Смены мотористов «Ред Булл» сперва обсуждались с Ферстаппеном. Макс – самая важная часть команды»

Теги Хонда Ред Булл Форд Порше Формула-1 Гельмут Марко Рено Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко рассказал, опасался ли он ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Советник команды также объяснил, какую роль двукратный чемпион «Формулы-1» играет в принятии важнейших решений.

«Был момент, когда я беспокоился – из-за ситуации с двигателями «Рено». Я понимал, что нужно что-то предпринять. Мы всегда были открыты с Максом. Мы объяснили ему ситуацию, проблемы и возможности.

Когда мы захотели объединить усилия с «Хондой», то сперва поговорили с ним, рассказали свое видение. То же самое было во время переговоров с «Порше», а затем с «Фордом». Именно из-за того, что он – самая важная часть нашей команды», – сообщил Марко.

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14 комментариев

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alex1382
слилась девчуля Travens)
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TravenS
Ответ alex1382
так не тебя же спрашивали, а Макса
Как ты вообще существуешь, если всё вот так воспринимаешь?)
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alex1382
Ответ TravenS
"Мне без разницы, лишь бы наша машина с рельс не сходила, а то я опять буду гонять как безумец"
так не тебя же спрашивали, а Макса
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Rjcnbr
Ответ Виталий Выговский
Ну и как в такой команде может быть равенство среди гонщиков. И кто то после этого ещё говорит что и машины у них с пересом одинаковые и учитываются пожелания обоих пилотов
Вы так пишете, как будто в этом есть что-то плохое. Вроде так и должно быть в командах победителях, всегда чёткий первый номер, а второй на подсосе
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Рнпрл Аари
Марко конечно правдоруб, что заслуживает уважения. Но говорить что Макс самый важный как то не политкорректно. Есть Хорнер есть Ньи есть Шмитц в конце концов которые внесли не меньший вклад. Такие высказывания не очень здорово для команды
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TravenS
"Мне без разницы, лишь бы наша машина с рельс не сходила, а то я опять буду гонять как безумец"
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Антон Якимцев
Ответ Влад Буся
Но у них не NSX был, если я не ошибаюсь, как раз цивик в том году использовался.
Это для продвижения версии Type-R.
Гасли ещё на нём видел. В обычной жизни корп этика позволяет ездить на любой Honda/Acura.
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Влад Буся
Ответ Влад Буся
Но у них не NSX был, если я не ошибаюсь, как раз цивик в том году использовался.
Да, нашёл, белый цивик был.
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Влад Буся
Ответ Антон Якимцев
Спокойно мог ездить на NSX
Но у них не NSX был, если я не ошибаюсь, как раз цивик в том году использовался.
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Paninaro
Где-то офигел некто Эдриан Ньюи.
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Антон Якимцев
Ответ Влад Буся
Максу просто надоело ездить на цивике(или какая у них там машина), он хочет ездить на мустанге 😂
Спокойно мог ездить на NSX
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Влад Буся
Максу просто надоело ездить на цивике(или какая у них там машина), он хочет ездить на мустанге 😂
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Виталий Выговский
Ну и как в такой команде может быть равенство среди гонщиков. И кто то после этого ещё говорит что и машины у них с пересом одинаковые и учитываются пожелания обоих пилотов
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Wrister-Killer
Старик всё насасывает. Все понятно, Макс мегаталант, но может уже хватит?
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