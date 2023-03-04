Гельмут Марко: «Смены мотористов «Ред Булл» сперва обсуждались с Ферстаппеном. Макс – самая важная часть команды»

рассказал, опасался ли он ухода из «Ред Булл».

Советник команды также объяснил, какую роль двукратный чемпион «Формулы-1» играет в принятии важнейших решений.

«Был момент, когда я беспокоился – из-за ситуации с двигателями « ». Я понимал, что нужно что-то предпринять. Мы всегда были открыты с Максом. Мы объяснили ему ситуацию, проблемы и возможности.

Когда мы захотели объединить усилия с «Хондой», то сперва поговорили с ним, рассказали свое видение. То же самое было во время переговоров с « », а затем с « ». Именно из-за того, что он – самая важная часть нашей команды», – сообщил Марко.

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