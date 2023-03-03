Фредерик Вассер: «Результат первой гонки не имеет значения. Это не конец чемпионата»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги пятничных практик Гран-при Бахрейна.

В первой практике на болиде Шарля Леклера качалось заднее крыло – по словам Вассера, это была тестовая версия.

«Мы занимались тестами, которые не успели провести на прошлой неделе. Хотели проверить это крыло этим утром – но, скажем так, вышло не очень. В этот уик-энд мы больше не будем использовать его, но скоро мы еще раз вернемся к этой концепции», – сказал Фредерик.

Руководитель «Феррари» также оценил шансы «Феррари» на высокие позиции в квалификации.

«Сложно что-то сказать после [той же] первой практики, а еще нужно помнить, что вечером трек совершенно другой. В субботу и воскресенье будет намного, намного холоднее – условия будут значительно отличаться.

Результат первой гонки в целом не имеет значения. Это не конец чемпионата: прошлый год – отличный тому пример. Мы должны оставаться сосредоточенными, продолжать развивать болид. Это точно будет долгий чемпионат».

Кроме того, у Вассера спросили о внутренней обстановке в команде: журналисты поинтересовались, не помешает ли «Феррари» дружелюбие нового руководителя.

«Обсудите это со своими коллегами. Двое моих товарищей сказали, что я очень суровый. Обратитесь к ним. Отношения с людьми никак не должны влиять на ваши решения. Мне кажется очень важным, чтобы команда работала в хорошей атмосфере, была в хорошем расположении духа. Но в конце концов главная мотивация – создать быстрый болид. И ничего больше».  

Спортивный директор «Феррари» о новом антикрыле: «Это пока только проект. Не думаю, что мы будем использовать его в этот уик-энд»

5 комментариев

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doctor.morge
Эта машина разрабатывалась еще под руководством Бинотто. Вассер просто открыл первый конверт:)
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bogdan fedyuk
задача вассера на этот сезон - навести порядок и установить рабочую атмосферу. если аэродинамическая концепция не будет успешна (а судя по всему это так), то у фур остается все еще отличный движок (при условии, что надежность пофикшена) - останется скопировать концепцию рб и ам на следующий сезон и можно будет работать
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Kappa Kappish
Вот не знаю, но то что у них много прижима при самом маленьком крыле и все еще не раскрученный движок, это как бы известно. У них проблема с расходом резины и то не факт. Короче в Феррари прибедняются
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Марат Кагин
печаль, ждём следующий сезон
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Мадина Уйгурова
ну все, начали солому стелить 😡
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