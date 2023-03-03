Фредерик Вассер: «Результат первой гонки не имеет значения. Это не конец чемпионата»

Руководитель «Феррари» подвел итоги пятничных практик .

В первой практике на болиде Шарля Леклера качалось заднее крыло – по словам Вассера, это была тестовая версия.

«Мы занимались тестами, которые не успели провести на прошлой неделе. Хотели проверить это крыло этим утром – но, скажем так, вышло не очень. В этот уик-энд мы больше не будем использовать его, но скоро мы еще раз вернемся к этой концепции», – сказал Фредерик.

Руководитель «Феррари» также оценил шансы «Феррари» на высокие позиции в квалификации.

«Сложно что-то сказать после [той же] первой практики, а еще нужно помнить, что вечером трек совершенно другой. В субботу и воскресенье будет намного, намного холоднее – условия будут значительно отличаться.

Результат первой гонки в целом не имеет значения. Это не конец чемпионата: прошлый год – отличный тому пример. Мы должны оставаться сосредоточенными, продолжать развивать болид. Это точно будет долгий чемпионат».

Кроме того, у Вассера спросили о внутренней обстановке в команде: журналисты поинтересовались, не помешает ли « » дружелюбие нового руководителя.

«Обсудите это со своими коллегами. Двое моих товарищей сказали, что я очень суровый. Обратитесь к ним. Отношения с людьми никак не должны влиять на ваши решения. Мне кажется очень важным, чтобы команда работала в хорошей атмосфере, была в хорошем расположении духа. Но в конце концов главная мотивация – создать быстрый болид. И ничего больше».

Спортивный директор «Феррари» о новом антикрыле: «Это пока только проект. Не думаю, что мы будем использовать его в этот уик-энд»