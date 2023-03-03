Спортивный директор «Феррари» о новом антикрыле: «Это пока только проект. Не думаю, что мы будем использовать его в этот уик-энд»

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекьес рассказал, что в первой практике перед команда тестировала экспериментальную версию заднего антикрыла.

Многие журналисты заметили сильные колебания антикрыла на высокой скорости.

«Это заднее антикрыло пока только проект, который находится в разработке. Такой же, как есть и на машинах других команд, просто у них такие вещи не так заметны. Не думаю, что мы будем использовать данное антикрыло в этот уик-энд – как вы видели, оно еще нуждается в доработке. Но в будущем вы его еще увидите. Может, на Гран-при Саудовской Аравии, а может в Австралии.

Перспективы « »? Мы считаем, что они находится в одной группе с нами, «Мерседесом», да и некоторые другие команды тоже очень близки. Тем не менее, нам бы не хотелось судить о возможностях команд до квалификации и гонки», – рассказал Мекьес.

Главные интриги «Ф-1»: «Феррари» нажмет на Ферстаппена? Что выдаст новичок «талантливее Леклера»? «Альпин» не взорвется?