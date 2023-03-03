Шарль Леклер: «Не думаю, что нам хватает скорости для поула. Хотя судить рано»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бахрейна, признав, что команда вряд ли сможет побороться за поул в субботу.

«Не думаю, что нам хватает скорости для поула. Хотя судить рано, уик-энд только начался. Возможно, сегодня «Астон Мартин» был чуть быстрее в сравнении с тем, что будет завтра. Но наверняка не скажешь, это просто предположения.

Скажем так, ощущения от болида сегодня были лучше, чем на тестах. Лично для меня тесты получились довольно нестабильными, потому что мы постоянно тестировали какие-то решения, и у меня было не так много времени за рулем болида в той конфигурации, которая мне нравится. Сегодня же машина мне понравилась», – рассказал Леклер.

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3 комментария

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Merzus21
Ответ ffmp
Сессия, где Халк отстал от лидера на 0.4 сек ни о чем не говорит) Что мерсы, что Феррари думаю ехали с полными баками и шифровались. Завтрашнем сюрпризом будет Альпин для Астона, а топ-6 не изменится, Макс впереди Чеко, после Леклер либо Хэм, топ-5 стабильно будет замыкать Рассел. Сайнс закончит в гравии. Ну а главные неудачники сезона Макларен с не менее неудачником Пиастри
да, хаас в 0.4 это прям показательно
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Орбит Орбит
Ответ ffmp
Сессия, где Халк отстал от лидера на 0.4 сек ни о чем не говорит) Что мерсы, что Феррари думаю ехали с полными баками и шифровались. Завтрашнем сюрпризом будет Альпин для Астона, а топ-6 не изменится, Макс впереди Чеко, после Леклер либо Хэм, топ-5 стабильно будет замыкать Рассел. Сайнс закончит в гравии. Ну а главные неудачники сезона Макларен с не менее неудачником Пиастри
адекватная оценка кстати. всегда на тестах когда Астон ехал быстро его серия кругов была очень короткой, тогда как у РБ по 10-15 кругов. и то что Хаас всего в 0.4 как бы намекает.
РБ привезет Астону секунду, а сколько машин влезет между вопрос
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ffmp
Сессия, где Халк отстал от лидера на 0.4 сек ни о чем не говорит) Что мерсы, что Феррари думаю ехали с полными баками и шифровались. Завтрашнем сюрпризом будет Альпин для Астона, а топ-6 не изменится, Макс впереди Чеко, после Леклер либо Хэм, топ-5 стабильно будет замыкать Рассел. Сайнс закончит в гравии. Ну а главные неудачники сезона Макларен с не менее неудачником Пиастри
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+6
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