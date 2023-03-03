Шарль Леклер: «Не думаю, что нам хватает скорости для поула. Хотя судить рано»

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед , признав, что команда вряд ли сможет побороться за поул в субботу.

«Не думаю, что нам хватает скорости для поула. Хотя судить рано, уик-энд только начался. Возможно, сегодня «Астон Мартин» был чуть быстрее в сравнении с тем, что будет завтра. Но наверняка не скажешь, это просто предположения.

Скажем так, ощущения от болида сегодня были лучше, чем на тестах. Лично для меня тесты получились довольно нестабильными, потому что мы постоянно тестировали какие-то решения, и у меня было не так много времени за рулем болида в той конфигурации, которая мне нравится. Сегодня же машина мне понравилась», – рассказал Леклер.

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