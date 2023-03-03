Энтони Дэвидсон: «Невероятно, что «Астон Мартин» в 0,3-0,4 секунды от «Ред Булл» по гоночному темпу и обменивается лучшими временами»
Энтони Дэвидсон оценил «невероятную» скорость «Астон Мартин».
Фернандо Алонсо показал второе время в первой практике сезона в Бахрейне и стал быстрейшим во второй. Тем не менее, Дэвидсон считает, что у чемпионов преимущество на длинных отрезках.
«По гоночному темп «Астон Мартин», похоже, примерно в трех-четырех десятых от «Ред Булл», но это невероятно.
Если бы «Астон Мартин» ровно год назад сказали, что он будет обмениваться лучшими временами с «Ред Булл», команда ухватилась бы за это обеими руками», – утверждает эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».
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Это ж смешно.
Надеюсь🤞