Энтони Дэвидсон: «Невероятно, что «Астон Мартин» в 0,3-0,4 секунды от «Ред Булл» по гоночному темпу и обменивается лучшими временами»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Ред Булл Энтони Дэвидсон Формула-1 Астон Мартин Авто

Энтони Дэвидсон оценил «невероятную» скорость «Астон Мартин».

Фернандо Алонсо показал второе время в первой практике сезона в Бахрейне и стал быстрейшим во второй. Тем не менее, Дэвидсон считает, что у чемпионов преимущество на длинных отрезках.

«По гоночному темп «Астон Мартин», похоже, примерно в трех-четырех десятых от «Ред Булл», но это невероятно.

Если бы «Астон Мартин» ровно год назад сказали, что он будет обмениваться лучшими временами с «Ред Булл», команда ухватилась бы за это обеими руками», – утверждает эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

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20 комментариев

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Aleksandr Lesnikov
Ответ de_mixx
дык окон смотрит на это и думает: чемпионский болид, если даже Алонсо показывает хорошее время
Кто вообще есть этот Окон? Середняк, которому фартануло раз в жизни, из за частых технических проблем на машине напарника, оказаться выше на несколько очков по итогам сезона.
Это ж смешно.
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Совесть Черданцева
Я протрезветь забыл? Астон то откуда взялся? Браун 2.0?
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Dino Mariani
Ответ Иван Алейников
Это тот великий Алонсо который заседает на спортсе?
Да нет, просто совпало)
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
А что с лицом Окон и Сафнауэр?))
А что должно быть?
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Иван Алейников
Ответ Dino Mariani
Думаю, про Окона сейчас все забудут и не будет такого частого упоминания его имени, если только потроллить. О нем и в прошлом говорили только потому что напарник был Великий Алонсо.
Это тот великий Алонсо который заседает на спортсе?
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Dino Mariani
Ответ Великий Алонсо
А что с лицом Окон и Сафнауэр?))
Думаю, про Окона сейчас все забудут и не будет такого частого упоминания его имени, если только потроллить. О нем и в прошлом говорили только потому что напарник был Великий Алонсо.
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afr.ff
Ответ Великий Алонсо
А что с лицом Окон и Сафнауэр?))
Окон позорник
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de_mixx
Ответ NastyNay
Если не АМ, а Алонсо, то почему он тогда в Альпин не мог этого сделать?)
дык окон смотрит на это и думает: чемпионский болид, если даже Алонсо показывает хорошее время
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Alesha_451
Ахахах, там прикол. В послегоночных интервью Фернандыч с покер фейсом пытается занизить ожидания, типо это только практики и тд. А Стролл там фонтанирует и говорит, что неплохо бы замкнуть первый ряд))))) Либо палит контору, либо обезболы в голову дали
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Великий Алонсо
Ответ Дмитрий Алейников
Не АМ, а Алонсо, так и говори. Надеюсь, Фернандо в этом году доедет до подиумов и может даже пару побед зацепит.
Алонсо не волшебник все таки, у АМ действительно годный болид, но медленнее чем и РБ и Феррари, естественно
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Luca di Montezemolo
Не знаю где он увидел 3-4 десятки, если только думает что разница в 10 кг по топливу.
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Jetter
Если бы у Астона были амбиции, за рулем сидели бы Феттель и Алонсо, они бы допиливали болид до мелочей. Но вместо этого сначала будет однорукий сынок, потом начнется грызня, потому что Строллу на все наплевать. В итоге скатятся вниз.
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Alesha_451
Всё-таки бабки Стролла и переманивание серьезных кадров из других команд дают результат. Что ж, больше топ-команд - больше интереса в просмотре. Мы все только выиграем с этого. С детства за Ало, кста
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NastyNay
Ответ Дмитрий Алейников
Не АМ, а Алонсо, так и говори. Надеюсь, Фернандо в этом году доедет до подиумов и может даже пару побед зацепит.
Если не АМ, а Алонсо, то почему он тогда в Альпин не мог этого сделать?)
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sinkindragon@gmail.com
как говорил классик «карма!»
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Are you ready???
Славная история Форс Индии продолжается
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Дмитрий Алейников
Не АМ, а Алонсо, так и говори. Надеюсь, Фернандо в этом году доедет до подиумов и может даже пару побед зацепит.
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Илья Такой
Называется угадал
Надеюсь🤞
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sinkindragon@gmail.com
так это Алонсо все делает , наконец-то третий-второй болид по мощности
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Великий Алонсо
А что с лицом Окон и Сафнауэр?))
+19
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