Энтони Дэвидсон: «Невероятно, что «Астон Мартин» в 0,3-0,4 секунды от «Ред Булл» по гоночному темпу и обменивается лучшими временами»

оценил «невероятную» скорость «Астон Мартин».

показал второе время в первой практике сезона в Бахрейне и стал быстрейшим во второй. Тем не менее, Дэвидсон считает, что у чемпионов преимущество на длинных отрезках.

«По гоночному темп «Астон Мартин», похоже, примерно в трех-четырех десятых от «Ред Булл», но это невероятно.

Если бы « » ровно год назад сказали, что он будет обмениваться лучшими временами с « », команда ухватилась бы за это обеими руками», – утверждает эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

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