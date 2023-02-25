Руководитель «Астон Мартин» допускает, что Феттель может выступить на Гран-при Бахрейна вместо Стролла

может вернуться в «Формулу-1» на один этап.

Майк Крак, руководитель «Астон Мартин» – последней команды четырехкратного чемпиона – сообщил, что общался с Феттелем после того, как получил травму.

Канадец пропустил предсезонные тесты, вместо него выступил резервный пилот . Неясно, сможет ли Стролл принять участие в Гран-при Бахрейна.

«Я пару раз созванивался с Себастьяном. Но подобное также происходило в прошлом году и продолжится в будущем.

Интересно ли Феттелю возвращение? Не скажу», – заявил Крак.

Менеджер уклонился от ответа на вопрос, может ли он исключить участие Феттеля в ближайшей гонке:

«Как я уже сказал – и вы можете спросить хоть пять раз – мы не приняли окончательное решение».

Крак также добавил:

«Не забывайте, что у него (Феттеля) был очень продуманный план по поводу ухода из «Ф-1». И, полагаю, нужно это уважать. Посмотрим, что будет дальше».

В «Астон Мартин» не раскрывают информацию о здоровье Стролла.

«Сможет ли Ланс выступить на Гран-при Бахрейна? Честно говоря, я не знаю. Конечно, это наш план А: мы хотим, чтобы Ланс вернулся в машину. Но нужно подождать, что скажет он, что скажут врачи.

План Б? С ним нужно определиться. У нас есть кое-какие планы Б, но мы примем решение по поводу плана Б, когда поймем, что план А невозможен», – пояснил Крак.

Руководитель не стал отвечать, кого предпочтет команда, если будет выбирать между резервными пилотами – Друговичем и :

«Это мы должны обсудить в ближайшие дни. Простите, что пока не могу сказать».

Этап в Бахрейне пройдет с 3 по 5 марта.

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Стролл сломал запястье и перенес операцию. Восстановление к Гран-при Бахрейна маловероятно, если инцидент случился несколько дней назад (It.motorsport)