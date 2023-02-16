Директор «Астон Мартин» по развитию болида: «Жаль, что Феттель не пожнет плоды своего упорного труда»

Директор «Астон Мартин» по развитию болида поблагодарил за вклад в будущие успехи команды.

Четырехкратный чемпион мира провел в команде два сезона и завершил карьеру в «Формуле-1».

«Мы понимали: если дать Себастьяну быструю машину, можно быть уверенным, что он покажет результат – это он и делал. Мы не всегда предоставляли ему достаточно хороший болид, и жаль, что он не пожнет плоды своего упорного труда в течение двух последних лет», – поделился мнением Том Маккалоу.

Место Феттеля занял другой многократный чемпион – . Маккалоу высказался о работе с новичком:

«Мы все еще знакомимся с Фернандо, но меня поражает, насколько он голоден на таком этапе карьеры. Это всех нас мотивирует. Мы, инженеры, очень целеустремленные, голодные, зацикленные на данных – и есть гонщик с теми же стремлениями».

Феттель уходит из «Ф-1» с десятью оглушительными рекордами. У Себа были еще 8, но их успели перебить

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