Тото Вольфф: «Галопирования нет – хорошая новость для «Мерседеса»

сообщил, что « » больше не подпрыгивает.

Команда страдала от галопирования в 2022 году. Во время первой сессии предсезонных тестов не столкнулся с данным феноменом.

«В целом он доволен машиной. Похоже, баланс настроен правильно. Галопирования нет, это хорошая новость, если не считать большой кочки в конце прямой.

Неплохое начало. Мы собираем большое количество данных – естественно, важно сравнить с прошлым сезоном, попробовать разные вещи. Первое утро прошло продуктивно.

[В 2022 году] мы понимали, что есть проблема, потому что машина скакала, и мы не могли управлять ей как следует. Сейчас ситуация совсем другая. Полагаю, у нас есть прочная основа, на которой можно работать над улучшением болида», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

После обеда за руль «Мерседеса» сел напарник Расселла Льюис Хэмилтон.

За ходом тестов можно следить на странице нашего онлайна:

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