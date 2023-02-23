Тото Вольфф: «Галопирования нет – хорошая новость для «Мерседеса»

Теги Льюис Хэмилтон тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф сообщил, что «Мерседес» больше не подпрыгивает.

Команда страдала от галопирования в 2022 году. Во время первой сессии предсезонных тестов Джордж Расселл не столкнулся с данным феноменом.

«В целом он доволен машиной. Похоже, баланс настроен правильно. Галопирования нет, это хорошая новость, если не считать большой кочки в конце прямой.

Неплохое начало. Мы собираем большое количество данных – естественно, важно сравнить с прошлым сезоном, попробовать разные вещи. Первое утро прошло продуктивно.

[В 2022 году] мы понимали, что есть проблема, потому что машина скакала, и мы не могли управлять ей как следует. Сейчас ситуация совсем другая. Полагаю, у нас есть прочная основа, на которой можно работать над улучшением болида», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

После обеда за руль «Мерседеса» сел напарник Расселла Льюис Хэмилтон.

За ходом тестов можно следить на странице нашего онлайна:

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3 комментария

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Рнпрл Аари
Конечно после поднятия всех машин его практически не будет. У АТ немного подпрыгивал
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apurin.anatol
Ну да, вы же регламент поменяли под себя. В следующем году может понтоны боковые запретят
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-5
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Марат Кагин
вроде проблема с галопированием была на городских трассах? на гоночных треках решили проблему ещё в прошлом году?
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