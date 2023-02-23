Гельмут Марко: «Ред Булл» достиг минимальной массы болида»

Гельмут Марко сообщил, что « » избавился от лишней массы машины.

В прошлом сезоне австрийская команда испытывала трудности, особенно в первой части сезона. По словам советника «Ред Булл», проблема осталась позади.

«Мы достигли предельной массы. С учетом того, насколько далеки от этого мы были в прошлом году, команда проявила себя здорово», – признался Марко.

Предполагалось, что минимальная масса болидов «Формулы-1» составит 796 кг, однако в итоге лимит оставили тем же, что и в 2022-м (798 кг).

Специалист также прокомментировал первые часы предсезонных тестов:

«Можно сказать, поражает, что мы подготовили машину так рано, что пока все идет очень гладко».

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