Гельмут Марко: «Хотим защитить оба титула. Но я не жду такого же доминирования, как в 2022 году»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.

«Да, мы хотим защитить оба титула. Но я не жду, что мы проведем такой же доминирующий сезон, как в 2022 году.

Если учитывать командную структуру, личностные и спортивные качества пилотов, то нашим самым сильным соперником должен быть «Мерседес». И в прошлом они уже доказывали, что очень хороши с точки зрения стратегии. Расселл становится сильнее и будет отбирать очки у Хэмилтона – для нас это хорошо.

При этом «Феррари» решили свои проблемы с надежностью и их двигатель стал мощнее.

У нас нет большого преимущества над конкурентами, если мы говорим о двигателе, а также это будет второй год действия нового регламента. Так что мы можем предположить, что плотность в пелотоне станет выше», – рассказал Марко.

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1 комментарий

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Марк Уэббер
Дед забыл таблетки выпить, доминация была у Хэмильтона, а Ферстапен кровью и потом выбивал каждую из 15 побед в 2022 году!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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