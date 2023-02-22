Гельмут Марко: «Хотим защитить оба титула. Но я не жду такого же доминирования, как в 2022 году»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.
«Да, мы хотим защитить оба титула. Но я не жду, что мы проведем такой же доминирующий сезон, как в 2022 году.
Если учитывать командную структуру, личностные и спортивные качества пилотов, то нашим самым сильным соперником должен быть «Мерседес». И в прошлом они уже доказывали, что очень хороши с точки зрения стратегии. Расселл становится сильнее и будет отбирать очки у Хэмилтона – для нас это хорошо.
При этом «Феррари» решили свои проблемы с надежностью и их двигатель стал мощнее.
У нас нет большого преимущества над конкурентами, если мы говорим о двигателе, а также это будет второй год действия нового регламента. Так что мы можем предположить, что плотность в пелотоне станет выше», – рассказал Марко.
Трудная машина в «Ф-1» – проблема пилота или команды? Насколько гонщик решает? Исследование на примере «Макларена»
1 комментарий