Карлос Сайнс: «Я не был готов к борьбе за титул в болиде «Феррари» 2022 года»

рассказал, что помешало ему бороться за титул в 2022 году.

Сайнс отметил, что некомфортно себя чувствовал себя в прошлогодней машине «Феррари». Испанец уступил напарнику по Скудерии Шарлю Леклеру 62 очка.

«Честно говоря, я не был готов к этому в болиде прошлого года, пожалуй. Может, я оказался бы готов в болиде сезона-2021. Я показал себя в свой первый год в «Феррари», но в 2022-м попал в эту ситуацию. Такое случается.

У пилотов «Ф-1» длинная карьера. Порой машина тебе подходит: запрыгиваешь и показываешь превосходное время, даже не напрягаясь. В других болидах стараешься, но чувствуешь, что чего-то не хватает – как в прошлом году.

Я многому научился, сражаясь среди лидеров. Это отличается от борьбы в средней группе: ты атакуешь иначе, по-другому распределяешь силы. Победы в гонках, поулы – такого у меня не было в последние девять или восемь лет. Наверное, данный опыт поможет в нынешнем году», – сказал Сайнс.

Карлос также сообщил, в чем ему предстоит прибавить:

«Раньше одной из моих сильнейших черт являлась стабильность. В какой-то мере она пропала. В « » и в первой сезон в «Феррари» именно стабильность делала меня сильным гонщиком».

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