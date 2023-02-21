Карлос Сайнс: «Я не был готов к борьбе за титул в болиде «Феррари» 2022 года»

Теги Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Карлос Сайнс рассказал, что помешало ему бороться за титул в 2022 году.

Сайнс отметил, что некомфортно себя чувствовал себя в прошлогодней машине «Феррари». Испанец уступил напарнику по Скудерии Шарлю Леклеру 62 очка.

«Честно говоря, я не был готов к этому в болиде прошлого года, пожалуй. Может, я оказался бы готов в болиде сезона-2021. Я показал себя в свой первый год в «Феррари», но в 2022-м попал в эту ситуацию. Такое случается.

У пилотов «Ф-1» длинная карьера. Порой машина тебе подходит: запрыгиваешь и показываешь превосходное время, даже не напрягаясь. В других болидах стараешься, но чувствуешь, что чего-то не хватает – как в прошлом году.

Я многому научился, сражаясь среди лидеров. Это отличается от борьбы в средней группе: ты атакуешь иначе, по-другому распределяешь силы. Победы в гонках, поулы – такого у меня не было в последние девять или восемь лет. Наверное, данный опыт поможет в нынешнем году», – сказал Сайнс.

Карлос также сообщил, в чем ему предстоит прибавить:

«Раньше одной из моих сильнейших черт являлась стабильность. В какой-то мере она пропала. В «Макларене» и в первой сезон в «Феррари» именно стабильность делала меня сильным гонщиком».

Новую «Феррари» объявили «беспрецедентно быстрой» – доработки радикальные. Мелочи потрясают

Первая победа «Феррари» в 2023-м: монументальная расцветка для борьбы за титул

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат спорта01
Ответ Mr.Alien
Ну, по убеждению некоторых товарищей, год назад Сайнс был бесспорным лидером Скудерии, укатавшим распиаренного Леклера. Приятно, что жизнь все расставила по своим местам
ну я тоже иногда шоке от этого.
если смотреть гонки видно что Шарль просто на голову выше. именно гонках разница в темпе намного больше чем квалах.
У них разница в уровне примерно столько же сколько у Переса и Ферстаппена,может чуточку меньше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.Alien
Ответ Фанат спорта01
он теперь в каждом интервью будет оправдываться? уже какое интервью не читаю он говорит про прошлый год и оправдывается. топ пилот должен ехать быстро на любой машине,а не сливать напарнику по 0,5секунды с круга в некоторых гонках.
Ну, по убеждению некоторых товарищей, год назад Сайнс был бесспорным лидером Скудерии, укатавшим распиаренного Леклера. Приятно, что жизнь все расставила по своим местам
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Incendier Deafening
Ответ FaithDevotion
Ещё Люся есть из претендентов)
Та не, Люся явно получше Переса/Сасайнса.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FaithDevotion
Ответ Incendier Deafening
Круто. Будет бороться за 5е место в личном зачете с Пересом.
Ещё Люся есть из претендентов)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Incendier Deafening
Круто. Будет бороться за 5е место в личном зачете с Пересом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luca di Montezemolo
Разве сайнц не постоянно долго вкатывается на новых машинах ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат спорта01
он теперь в каждом интервью будет оправдываться?
уже какое интервью не читаю он говорит про прошлый год и оправдывается.
топ пилот должен ехать быстро на любой машине,а не сливать напарнику по 0,5секунды с круга в некоторых гонках.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий