Джордж Расселл о первом сезоне в «Мерседесе»: «Наибольшему я научился в самых сложных гонках, в которых я проваливался»

Пилот « » рассказал о том, что считает наиболее ценным уроком, вынесенным из выступлений в сезоне-2022.

Расселлу в первый же сезон в «Мерседесе» удалось опередить по очкам Льюиса Хэмилтона.

«Думаю, что наибольшему я научился в тех гонках, которые получались наиболее сложными, в которых я проваливался или выступал ниже своих возможностей.

И оглядываясь назад на такие гонки я могу сказать, что главным образом они получались для меня такими из-за того, что я слишком сильно в них старался. Пожалуй, это стало важным уроком – что порой чем больше ты стараешься и чем сильнее атакуешь, тем хуже может быть результат.

Нужно действовать дисциплинировано, сохранять правильный настрой. Это то же самое, как если ты начнешь каждый день ходить в спортзал и давать максимальную нагрузку на жим лежа. В какой-то момент ты просто получишь травму, это не лучший способ стать сильнее.

То же самое и в гонках. Если ты выезжаешь на трассу и в гневе пытаешься выжать из машины больше, чем то, на что она способна, выходишь за грань на каждом круге, быстрым тебя это не сделает», – рассказал Расселл.

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