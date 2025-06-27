Формула-3. Австрия. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 7-й, Трамниц – 17-й
Цолов стал быстрейшим в квалификации «Ф-3» в Шпильберге.
Гонщик «Кампоса» Никола Цолов, занимающий вторую строчку в чемпионате, показал лучшее время в квалификации на трассе «Ред Булл Ринг».
Цолов опередил пилота «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Брэда Бенавидеса и Ноа Стремстеда из «Трайдента».
Лидер сезона и напарник Стремстреда Рафаэль Камара начнет воскресную гонку седьмым, еще один претедент на титул Тим Трамниц («МП Моторспорт») – 17-м.
Опубликовал: Михаил Ширяев
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