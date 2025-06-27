Гонщики «Ф-1» собрались на ужин перед Гран-при Австрии
Пилоты «Формулы-1» вместе поужинали в Шпильберге в четверг вечером.
Встреча с участием гонщиков и руководителя «Ф-1» Стефано Доменикали прошла перед Гран-при Австрии, который состоится в эти выходные. Фотографию с ужина выложил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
«Грацие Стефано за ужин», – написал британец.
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Фото: соцсети Джорджа Расселла
Опубликовал: Михаил Ширяев
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