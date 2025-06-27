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Гонщики «Ф-1» собрались на ужин перед Гран-при Австрии

Пилоты «Формулы-1» вместе поужинали в Шпильберге в четверг вечером.

Встреча с участием гонщиков и руководителя «Ф-1» Стефано Доменикали прошла перед Гран-при Австрии, который состоится в эти выходные. Фотографию с ужина выложил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

«Грацие Стефано за ужин», – написал британец.

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Фото: соцсети Джорджа Расселла

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Австрии
logoФормула-1
logoМерседес
logoСтефано Доменикали
logoДжордж Расселл
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