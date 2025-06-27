Андреа Стелла о том, что Данн был в 0,07 с от Пиастри в практике: «Неудивительно – Алекс быстрый пилот»

Скорость Данна в болиде «Ф-1» не стала сюрпризом для «Макларена».

Руководитель «Макларен » Андреа Стелла прокомментировал результаты первой практики «Формулы-1» в карьере Алекса Данна.

Лидер «Формулы-2» показал четвертое время и отстал от основного пилота «Макларена» Оскара Пиастри на 0,07 секунды.

«Перед тем, как мы обратим внимание на времена, надо отметить, что он проделал довольно обширную тестовую программу с некоторыми новыми деталями, работал над углом наклона, над некоторыми корректировками, касающимися руля. Мы не видим это по ТВ, но, безусловно, пилоты очень заняты такой работой. И в этом смысле Алекс показал себя как прилежный и впечатляющий пилот.

А затем у него появился шанс показать скорость, и это неудивительно – он быстрый пилот. Считаю, нужно оценивать времена с осторожностью, ведь он проезжал круги позже, с малым количеством топлива.

Однако, на мой взгляд, это обнадеживает и впечатляет, если говорить о самом Алексе. Также это хорошая сессия для «Макларена», – сообщил босс.

Гран-при Австрии-2025. 1-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й