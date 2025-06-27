Гельмут Марко: «Везение Пиастри закончится рано или поздно»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко перед Гран-при Австрии ответил на вопросы о борьбе пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.
– Теперь «Макларен», как кажется, рассматривает командные приказы – по всей видимости, опасаясь, что Ферстаппен все еще может нивелировать отставание в 43 очка от Оскара Пиастри. Вероятно, Ландо Норрису придется слушаться…
– Они должны разобраться между собой со своими «правилами папайи».
– Вы сказали, что в Монреале пострадал «не тот» гонщик – Норрис…
– Я сказал, что в таком столкновении задняя шина [Пиастри] должна была получить повреждения. Но Пиастри повезло продолжить гонку. Как и в практике, когда он дошел до контакта со стеной.
Но рано или поздно его везение закончится.
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