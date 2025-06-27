Гельмут Марко: «Везение Пиастри закончится рано или поздно»

Марко считает, что Пиастри заработал часть очков благодаря удаче.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко перед Гран-при Австрии ответил на вопросы о борьбе пилотов «Макларена » Оскара Пиастри и Ландо Норриса .

– Теперь «Макларен», как кажется, рассматривает командные приказы – по всей видимости, опасаясь, что Ферстаппен все еще может нивелировать отставание в 43 очка от Оскара Пиастри. Вероятно, Ландо Норрису придется слушаться…

– Они должны разобраться между собой со своими «правилами папайи».

– Вы сказали, что в Монреале пострадал «не тот» гонщик – Норрис…

– Я сказал, что в таком столкновении задняя шина [Пиастри] должна была получить повреждения. Но Пиастри повезло продолжить гонку. Как и в практике, когда он дошел до контакта со стеной.

Но рано или поздно его везение закончится.

Ландо Норрис: «Мы с Пиастри хотим честно бороться друг с другом на пределе возможностей, но не как в Канаде»

Журналист ван Харен: «Ферстаппен выиграл бы минимум 8-9 гонок из 10 в «Макларене»