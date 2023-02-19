Технический директор «Альпин»: «Мы были бы рады, если бы минимальный вес болида снизили»

Технический директор « » Мэтт Харман рассказал об особенности болида А523 и высказался о ситуации с ливреями в 2023-м.

С сезона-2022 вес машины – одна из основных проблем команд. Чтобы уложиться в новые ограничения, некоторые даже сэкономили на покраске болида в этом году. К примеру, больше половины ливреи «Мерседеса» – чистый карбон.

Однако у «Альпин» болид оказался легче минимального веса в 798 кг. Ранее ФИА рассматривала возможность снизить ограничение до 796 кг, однако в итоге отказалась от этой идеи.

«Мы были бы рады, если бы минимальный вес снизили до 796 кг, – сказал технический директор «Альпин» Мэтт Харман. – Самое замечательное в нехватке веса – это то, что недостающие килограммы можно использовать для улучшения болида.

У нас есть идеи, причем много, насчет того, как воспользоваться дополнительным весом. Важно не оказаться в прошлогоднем положении, когда мы были слишком ограничены – из-за чего не могли достаточно качественно обновить болид».

Также, по словам Хармана, появление черного в ливреях команд – это тенденция.

«С каждым годом болиды красят все меньше и меньше. Каждый освобожденный грамм используется для улучшения машины в других областях. Один килограмм – это лишние 0,035 секунды. Так что нужно подходить к этому с умом – что мы и стараемся делать. Может, мы снова превысим лимит, а затем вернемся в него и так далее. Посмотрим, как сложится».

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