ФИА соберет $27 млн с команд и пилотов «Ф-1» за участие в сезоне-2023
Пилоты и команды «Ф-1» уплатят вступительный взнос за участие в чемпионате в $26,7 млн.
Сумма взноса зависит от прошлогодних результатов, а именно от количества набранных очков – которое увеличивается с каждым сезоном. «Формула-1» стремится к расширению календаря и при этом вводит все большее число спринтерских гонок: в 2023-м состоится 23 этапа и на шести из них пройдет спринтерский заезд. Таким образом за пять лет количество очков увеличилось на 443 (с учетом введения очка за лучший круг).
При этом ФИА сохранила те же цены. Согласно спортивному регламенту на 2023 год, команды должны заплатить фиксированную сумму в $617 687. Далее идет плата за каждое набранное очко в прошлом сезоне: для победителей Кубка Конструкторов она выросла с $6 926 до $7 441, а для остальных – с $5 770 до $6 174.
Взносы пилотов не разглашаются, однако, по данным Motorsport.com, в новом году они тоже увеличились, причем почти на 30% – с $1 623 до $2 100 за очко. Фиксированная же сумма составила $16 236 (где $3 980 – за страховку).
Итого ФИА соберет с участников $26 699 573 – значительно больше, чем в предыдущие годы.
Сильнее всего взносы ударят по «Ред Булл» – победителю обоих зачетов в прошлом сезоне: $6 242 636 с команды, $969 636 с Макса Ферстаппена (действующего чемпиона), $656 736 с Серхио Переса (занял третье место в личном зачете). То есть за одно участие «быки» отдадут около $8 млн.
На гала-церемонии ФИА в декабре шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал: «Я не понимал, сколько мы должны заплатить ФИА за очки. На днях я получил счет – это невообразимо».
Двукратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен тоже недоволен взносами. В интервью австрийскому ServusTV он назвал их «абсурдными».
«Не думаю, что это правильно – платить столько за участие. […] А гонок-то все больше и больше», – жаловался Макс позже зимой.
Обычно ФИА вкладывает собранные деньги в исследования в области безопасности и в ее развитие (пример – система halo). Тем не менее точно неизвестно, как именно будут использовать средства со взносов.
Вступительные взносы команд:
«Ред Булл» – $6 242 636
«Феррари» – $4 038 083
«Мерседес» – $3 797 297
«Альпин» – $1 685 789
«Макларен» – $1 599 353
«Альфа Ромео» – $957 257
«Астон Мартин» – $957 257
«Хаас» – $846 125
«Альфа Таури» – $833 777
«Уильямс» – $667 079
Вступительные взносы пилотов:
Ферстаппен – $969 636
Леклер – $663 036
Перес – $656 736
Расселл – $593 736
Сайнс – $532 836
Хэмилтон – $520 236
Норрис – $272 436
Окон – $209 436
Алонсо – $186 336
Боттас – $119 136
Магнуссен – $68 736
Гасли – $64 536
Стролл – $54 036
Цунода – $41 436
Чжоу – $28 836
Албон – $24 636
Де Врис – $20 436
Пиастри – $16 236
Хюлькенберг – $16 236
Сарджент – $16 236
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