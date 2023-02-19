ФИА соберет $27 млн с команд и пилотов «Ф-1» за участие в сезоне-2023

Пилоты и команды «Ф-1» уплатят вступительный взнос за участие в чемпионате в $26,7 млн.

Сумма взноса зависит от прошлогодних результатов, а именно от количества набранных очков – которое увеличивается с каждым сезоном. « » стремится к расширению календаря и при этом вводит все большее число спринтерских гонок: в 2023-м состоится 23 этапа и на шести из них пройдет спринтерский заезд. Таким образом за пять лет количество очков увеличилось на 443 (с учетом введения очка за лучший круг).

При этом ФИА сохранила те же цены. Согласно спортивному регламенту на 2023 год, команды должны заплатить фиксированную сумму в $617 687. Далее идет плата за каждое набранное очко в прошлом сезоне: для победителей Кубка Конструкторов она выросла с $6 926 до $7 441, а для остальных – с $5 770 до $6 174.

Взносы пилотов не разглашаются, однако, по данным Motorsport.com, в новом году они тоже увеличились, причем почти на 30% – с $1 623 до $2 100 за очко. Фиксированная же сумма составила $16 236 (где $3 980 – за страховку).

Итого ФИА соберет с участников $26 699 573 – значительно больше, чем в предыдущие годы.

Сильнее всего взносы ударят по «Ред Булл» – победителю обоих зачетов в прошлом сезоне: $6 242 636 с команды, $969 636 с (действующего чемпиона), $656 736 с (занял третье место в личном зачете). То есть за одно участие «быки» отдадут около $8 млн.

На гала-церемонии ФИА в декабре шеф «Ред Булл» сказал: «Я не понимал, сколько мы должны заплатить ФИА за очки. На днях я получил счет – это невообразимо».

Двукратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен тоже недоволен взносами. В интервью австрийскому ServusTV он назвал их «абсурдными».

«Не думаю, что это правильно – платить столько за участие. […] А гонок-то все больше и больше», – жаловался Макс позже зимой.

Обычно ФИА вкладывает собранные деньги в исследования в области безопасности и в ее развитие (пример – система halo). Тем не менее точно неизвестно, как именно будут использовать средства со взносов.

Вступительные взносы команд:

«Ред Булл» – $6 242 636

«Феррари» – $4 038 083

«Мерседес» – $3 797 297

«Альпин» – $1 685 789

«Макларен» – $1 599 353

«Альфа Ромео» – $957 257

«Астон Мартин» – $957 257

«Хаас» – $846 125

«Альфа Таури» – $833 777

«Уильямс» – $667 079

Вступительные взносы пилотов:

Ферстаппен – $969 636

Леклер – $663 036

Перес – $656 736

Расселл – $593 736

Сайнс – $532 836

Хэмилтон – $520 236

Норрис – $272 436

Окон – $209 436

Алонсо – $186 336

Боттас – $119 136

Магнуссен – $68 736

Гасли – $64 536

Стролл – $54 036

Цунода – $41 436

Чжоу – $28 836

Албон – $24 636

Де Врис – $20 436

Пиастри – $16 236

Хюлькенберг – $16 236

Сарджент – $16 236

Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2023 года