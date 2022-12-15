Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2023 года

Болиды «Формулы-1» 2023 года впервые появятся на трассе в конце февраля.

Гонщики получат три дня на обкатку новых машин. Предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля на Международном автодроме Бахрейна («Сахир»).

Там же с 3 по 5 марта пройдет первый этап сезона – .

Составы команд «Ф-1» на сезон-2023

: Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон

: Ландо Норрис, Оскар Пиастри

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)