Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2023 года
Болиды «Формулы-1» 2023 года впервые появятся на трассе в конце февраля.
Гонщики получат три дня на обкатку новых машин. Предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля на Международном автодроме Бахрейна («Сахир»).
Там же с 3 по 5 марта пройдет первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.
Составы команд «Ф-1» на сезон-2023
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес
«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс
«Мерседес»: Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон
«Альпин»: Эстебан Окон, Пьер Гасли
«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри
«Альфа Ромео»: Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Ланс Стролл
«Хаас»: Кевин Магнуссен, Нико Хюлькенберг
«Альфа Таури»: Юки Цунода, Ник де Врис
«Уильямс»: Алекс Албон, Логан Сэрджант
«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)
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