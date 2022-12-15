Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2023 года

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури тесты Формула-1 Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Сахир Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сэрджант Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

Болиды «Формулы-1» 2023 года впервые появятся на трассе в конце февраля.

Гонщики получат три дня на обкатку новых машин. Предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля на Международном автодроме Бахрейна («Сахир»).

Там же с 3 по 5 марта пройдет первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.

Составы команд «Ф-1» на сезон-2023
 
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес
«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс
«Мерседес»: Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон
«Альпин»: Эстебан Окон, Пьер Гасли
«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри
«Альфа Ромео»: Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Ланс Стролл
«Хаас»: Кевин Магнуссен, Нико Хюлькенберг
«Альфа Таури»: Юки Цунода, Ник де Врис
«Уильямс»: Алекс Албон, Логан Сэрджант
 

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные