Тото Вольфф о новом контракте Хэмилтона: «У нас впереди целый год и мы обязательно найдем подходящий момент, чтобы все решить»

Исполнительный директор « » рассказал, что команда пообщалась с о вопросе продления контракта.

При этом Вольфф в очередной раз отметил, что в «Мерседесе» не видят никакого смысла в спешке и что команда уверена в продолжении сотрудничества с Хэмилтоном.

«В прошлом мы уже заключали такие контракты, и они мало чем менялись от одной итерации к другой. Поэтому, за исключением очевидных условий, обычно это не так сложно.

Мы уже первый раз пообщались на эту тему. Но мне бы не хотелось устанавливать какие-то крайние сроки, поскольку на данном этапе вопрос контракта не так важен ни для нас, ни для Льюиса. У нас впереди целый год и мы обязательно найдем подходящий момент, чтобы все решить.

Мне кажется, что возраст Льюиса в 38 лет не играет никакой роли в контексте следующего контракта. Можно просто посмотреть на то, как лучшие спортсмены мира продолжают раздвигать границы возможного, как Том Брэди играет до 45 лет, выходя на поле. Так что возраст не играет здесь никакой роли.

Что касается самой контрактной ситуации – мне кажется, что мы всегда находили хорошие решения, которые отражали ценность Льюиса и для нашей команды, и для «Формулы-1». И, с другой стороны, мне кажется, что «Мерседес» – это именно то место, где Льюису хочется быть. Так что у нас никогда не возникало спорных ситуаций в этом вопросе», – рассказал Вольфф.

«Миллиардных состояний не должно быть, тогда денег хватит всем». Манифест Хэмилтона за равенство – он рискует и своими гонорарами