Шарль Леклер опробовал «Феррари»-2023: «Ощущения хорошие. Первые километры в новом болиде – нечто особенное»

поделился впечатлениями после первых кругов на болиде «Феррари» 2023 года.

Монегаск сел за руль SF-23 во время презентации машины.

«Ощущения хорошие. После стольких километров работы над проектом на симуляторе первые километры [на треке] – нечто особенное. Все прошло гладко.

Конечно, за два круга трудно оценить детали, но я уже передал инженерам первые впечатления. Болид работал хорошо, все прошло очень здорово», – заявил Шарль.

Напарник Леклера Карлос Сайнс проехал три круга по автодрому во Фьорано. Это означает, что Скудерия не превысила лимит в 15 км для «демонстрационных мероприятий» и сможет в будущем использовать оба съемочных дня. В рамках одного съемочного дня команды имеют право проехать до 100 км.

«Феррари» представила болид 2023 года

«Феррари» вывела машину-2023 на трассу во время презентации