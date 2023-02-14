Шарль Леклер опробовал «Феррари»-2023: «Ощущения хорошие. Первые километры в новом болиде – нечто особенное»
Шарль Леклер поделился впечатлениями после первых кругов на болиде «Феррари» 2023 года.
Монегаск сел за руль SF-23 во время презентации машины.
«Ощущения хорошие. После стольких километров работы над проектом на симуляторе первые километры [на треке] – нечто особенное. Все прошло гладко.
Конечно, за два круга трудно оценить детали, но я уже передал инженерам первые впечатления. Болид работал хорошо, все прошло очень здорово», – заявил Шарль.
Напарник Леклера Карлос Сайнс проехал три круга по автодрому во Фьорано. Это означает, что Скудерия не превысила лимит в 15 км для «демонстрационных мероприятий» и сможет в будущем использовать оба съемочных дня. В рамках одного съемочного дня команды имеют право проехать до 100 км.
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