Фернандо Алонсо: «Я не буду в 100-процентной форме в начале сезона, первые гонки за «Астон Мартин» выйдут трудными»

ожидает сложный дебют в составе «Астон Мартин».

Испанец перешел в британскую команду из « » и стал напарником .

«Я не витаю в облаках. Не буду говорить, что мы сразимся за победы в нынешнем году. Совру, если скажу так. В то же время мы хотим начать сезон с хорошей машиной, а затем ее развивать.

Я ожидаю, что гонки в начале сезона выйдут трудными, пока мы не поймем, как функционирует машина, в каком окне настроек придется работать. На первых пяти или шести этапах за «Альпин» у меня возникали большие проблемы с тем, чтобы почувствовать переднюю ось, разные настройки усилителя руля и тому подобные вещи.

В этом году у нас лишь полтора дня [тестов] в Бахрейне, и я понимаю, что не буду в 100-процентной форме в или в Джидде – может, даже в .

Это немного несправедливо. Я и в предыдущие сезоны говорил, что мы занимаемся, наверное, единственным видом спорта, где ты начинаешь сражаться за звание чемпиона мира после полутора дней практики.

Думаю, в лице Ланса у меня есть своего рода ориентир, он в команде уже несколько лет. Я считаю, что у нас будет больше шансов претендовать на победы и подиумы в следующем году, если мы заложим основу в этом сезоне», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Предсезонные тесты состоятся 23-25 февраля, Гран-при Бахрейна пройдет 5 марта.

У «Астон Мартин» – идеальная ливрея. Алонсо будет выступать на зеленом болиде-красавце