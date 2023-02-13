«Мерседес» ожидает повышение мощности двигателя минимум на 10 л.с. (Formu1a.uno)

В «Мерседесе» ожидают прибавку в мощности двигателя в новом сезоне.

По информации Formu1a.uno – речь идет о повышении рабочей мощности двигателя приблизительно на 10 л.с.

Производителям уже запрещено дорабатывать двигатели с целью повышения мощности, однако регламент разрешает доработки, направленные на повышение надежности деталей.

При этом в новом болиде будет сохраняться концепция боковых понтонов минимального размера.

Тем не менее, по словам исполнительного директора « » , несмотря на возможные внешние сходства с прошлогодней машиной, новый болид был переработан кардинальным образом.

«Я могу прийти в комплекс с аэродинамической трубой и увидеть почти что прошлогоднюю машину. На что инженеры скажут мне, что на самом деле это совсем другая машина. С другим распределением воздушного потока, другим распределением веса, другой аэродинамической конфигурацией. Наша машина фундаментальным образом изменилась еще в середине прошлого сезона.

Фундаментально мы изменили концепт, но со стороны, смотря на корпус болида, этих изменений не видно. Это как с красной рыбой – внешне все виды выглядят одинаково, а на деле они совсем разные», – рассказал Вольфф.

Из чего состоят болиды «Ф-1»? Из углеволокна – на вид как ткань, его пекут в огромных печах и загружают в 3D-принтер