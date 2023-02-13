Фелипе Масса: «Ферстаппен – феномен, его можно сравнить с Михаэлем Шумахером, Хэмилтоном и Сенной в их золотые времена»

Фелипе Масса поставил Макса Ферстаппена в один ряд с великими.

Гонщик «Ред Булл» завоевал второе чемпионство подряд в 2022 году. По мнению Массы, титул может стать далеко не последним для Ферстаппена.

«Макс – феномен. Он сосредоточен на работе, идеально пилотирует и оказывает влияние на команду, которая следует за ним. Он лучший гонщик с лучшей машиной и лучшей командой.

Можно сравнить Макса с [Михаэлем] Шумахером, Хэмилтоном и Сенной в их золотые времена. Он может выиграть еще много титулов», – высказался бывший пилот «Формулы-1» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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