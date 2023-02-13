Фелипе Масса: «Ферстаппен – феномен, его можно сравнить с Михаэлем Шумахером, Хэмилтоном и Сенной в их золотые времена»

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Фелипе Масса поставил Макса Ферстаппена в один ряд с великими.

Гонщик «Ред Булл» завоевал второе чемпионство подряд в 2022 году. По мнению Массы, титул может стать далеко не последним для Ферстаппена.

«Макс – феномен. Он сосредоточен на работе, идеально пилотирует и оказывает влияние на команду, которая следует за ним. Он лучший гонщик с лучшей машиной и лучшей командой.

Можно сравнить Макса с [Михаэлем] Шумахером, Хэмилтоном и Сенной в их золотые времена. Он может выиграть еще много титулов», – высказался бывший пилот «Формулы-1» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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2 комментария

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Андрей Никитин99
Ответ Геннадий Тимченко
очень сомнительное сравнение, через пару лет чемпионской стабильности можно вернуться к этому сравнению, а сейчас это перебор🤦
Почему перебор?
Алонсо 2х кратный чемпион мира в 41 год
Сенне было 31 когда он стал 3х кратным чемпионом мира
Макс в 25 лет 2х кратный чемпион мира
И по пилотажу ему просто нет равных сейчас( кто бы что не говорил)
Если РБ будет стабильным легко 4-5 чемпионств Макс возьмет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
очень сомнительное сравнение, через пару лет чемпионской стабильности можно вернуться к этому сравнению, а сейчас это перебор🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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