Карун Чандок: «Сезон-2021 – воссоздание несостоявшейся битвы Сенны и Шумахера. Все мы хотим борьбы Ферстаппена и Хэмилтона в ближайшие годы»

считает борьбу Льюиса Хэмилтона и новой гоночной классикой.

Эксперт сравнил сезон-2021 с противостоянием и , ожидавшимся в 1994-м. Тогда борьба великих пилотов прервалась гибелью Сенны в Имоле.

Чандок рассчитывает, что гонщики «Мерседеса» и «Ред Булл» вновь сразятся за титул, при этом в расклады может вмешаться напарник Льюиса Джордж Расселл.

«По моему мнению, «Мерседес» снова начинает сезон с лучшим составом на решетке: два победителя, внутри команды гармония, которой не хватало в эру Нико Росберга и . Вопрос в том, продлится ли мир, если машина позволит сражаться за титул. Вот почему я считаю это противостояние напарников самым захватывающим в нынешнем году.

Может, прозвучит противоречиво, но как нейтральный болельщик я очень надеюсь, что «Мерседес» создаст болид, который потягается с «Ред Булл». Мы так и не увидели эпичного сражения за титул между Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером в 1994 году, и я часто отмечал, что сезон-2021 стал воссозданием этой битвы.

Борьба Ферстаппена и Хэмилтона в ближайшие несколько лет – до того момента, когда британец неизбежно завершит карьеру – то, чего все мы хотим. Добавьте голодного и чрезвычайно уверенно в себе Расселла, и кассовые сборы зашкалят», – высказался комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Макс Ферстаппен: «Хэмилтон – один из величайших в истории. Он способен сразиться за титул, но то же относится к Расселлу, Леклеру и Норрису»

Льюис Хэмилтон: «По-прежнему хотим отыграться после того, что случилось в сезоне-2021»