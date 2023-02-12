Фелипе Масса: «Проблема «Феррари» точно не в составе пилотов»
Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился мнением о перспективах «Феррари» в сезоне-2023 и о задачах, которые стоят перед новым руководителем команды Фредериком Вассером.
«Для Вассера будет важно выстроить хорошие отношения во всех областях команды и с топ-менеджментом. Что играет против Вассера – так это время, потому что команда из Маранелло очень давно не выигрывала титул и находится под колоссальным давлением.
Что до гонщиков «Феррари», то мне они нравятся. Леклер и Сайнс являются претендентами на титул. Проблема «Феррари» точно не в составе пилотов. А Шарль уже доказал, что знает, как побеждать, оказавшись за рулем подходящего болида.
Хотя в прошлом году он, как и вся команда, поплатился за ошибки, когда на старте сезона команда вырвалась в лидеры чемпионата, но потом растеряла все преимущество буквально за пару гонок.
Шарль и Карлос хорошо сработались. Они подгоняют друг друга – и на тренировках, и на трассе, – и это продуктивно сказывается на команде», – рассказал Масса.
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