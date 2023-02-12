Фелипе Масса: «Проблема «Феррари» точно не в составе пилотов»

Теги Феррари Фелипе Масса Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился мнением о перспективах «Феррари» в сезоне-2023 и о задачах, которые стоят перед новым руководителем команды Фредериком Вассером.

«Для Вассера будет важно выстроить хорошие отношения во всех областях команды и с топ-менеджментом. Что играет против Вассера – так это время, потому что команда из Маранелло очень давно не выигрывала титул и находится под колоссальным давлением.

Что до гонщиков «Феррари», то мне они нравятся. Леклер и Сайнс являются претендентами на титул. Проблема «Феррари» точно не в составе пилотов. А Шарль уже доказал, что знает, как побеждать, оказавшись за рулем подходящего болида.

Хотя в прошлом году он, как и вся команда, поплатился за ошибки, когда на старте сезона команда вырвалась в лидеры чемпионата, но потом растеряла все преимущество буквально за пару гонок.

Шарль и Карлос хорошо сработались. Они подгоняют друг друга – и на тренировках, и на трассе, – и это продуктивно сказывается на команде», – рассказал Масса.

Квят – в чемпионате мира по гонкам на выносливость: какой будет его машина? А шансы на победу есть?

3 комментария

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Призрак83 «prizrak83»
Ответ Андрей Никитин99
И кто же по твоему мнению должен стать напарником Леклера ? Таких просто нет,на ум приходит лишь Даниэль Риккардо и все,ну может быть Боттас еще
Молодой пилот
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Никитин99
Ответ Мадина Уйгурова
К Леклеру вопросов нет, человек очень быстрый, немного над психологией поработать, выработать менталитет победителя и всё будет хорошо. А вот Карлос это пилот уровня Рено, середняк, он не годится ни в роль помощи Шарлю как Вторикелла, ни как конкурент, ибо слаб. Шарлю нужен другой напарник, либо который примет роль подмастерья и будет помогать либо который поедет быстрее Леклера. А то сейчас получается так, что Сайнцз не едет, а когда его просят помочь он ноет и пререкается
И кто же по твоему мнению должен стать напарником Леклера ?
Таких просто нет,на ум приходит лишь Даниэль Риккардо и все,ну может быть Боттас еще
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадина Уйгурова
К Леклеру вопросов нет, человек очень быстрый, немного над психологией поработать, выработать менталитет победителя и всё будет хорошо. А вот Карлос это пилот уровня Рено, середняк, он не годится ни в роль помощи Шарлю как Вторикелла, ни как конкурент, ибо слаб. Шарлю нужен другой напарник, либо который примет роль подмастерья и будет помогать либо который поедет быстрее Леклера. А то сейчас получается так, что Сайнцз не едет, а когда его просят помочь он ноет и пререкается
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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