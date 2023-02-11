Коммерческий директор «Уильямса»: «Несмотря на потерю спонсоров Латифи, команда в более устойчивом финансовом положении»

Уход Николаса Латифи не оказал разрушительного влияния на финансы « », утверждает коммерческий директор Джеймс Бауэр.

Вместе с канадцем команду покинули несколько спонсоров – в частности, Lavazza и Sofina. В то же время у «Уильямса» появился новый значимый партнер Gulf Oil.

«Сложилось представление о потерянных доходах, но реальность несколько отличается. Кроме этого, появились новые партнеры. Я считаю, мы в более устойчивом положении, чем были в течение нескольких лет.

Если говорить о работе на рынках, мы амбициозны и агрессивны. Команда вкладывается в бренд «Уильямса». И, разумеется, партнерство с Gulf – потрясающая новость», – заявил специалист.

Место Латифи занял новичок «Формулы-1» из США Логан Сарджент. Бауэр высказался о работе на американском рынке:

«На самом деле у нас есть офис в Америке, в Нью-Йорке. Там большая команда по взаимодействию с болельщиками, которую возглавляет бывший старший вице-президент НФЛ по работе с фанатами.

Мы вкладываемся в привлечение болельщиков на гонках в США и активы, которые у нас есть на рынке. Теперь у нас есть Логан, есть [гонщица «Уильямса» по развитию] , которая выступает в Indy NXT (бывшая – Sports.ru) – это создает своего рода центр притяжения, который помогает в финансовом плане».

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