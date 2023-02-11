Коммерческий директор «Уильямса»: «Несмотря на потерю спонсоров Латифи, команда в более устойчивом финансовом положении»

Теги Уильямс бизнес Формула-1 Indy Lights Николас Латифи Джейми Чедуик деньги Логан Сарджент Авто

Уход Николаса Латифи не оказал разрушительного влияния на финансы «Уильямса», утверждает коммерческий директор Джеймс Бауэр.

Вместе с канадцем команду покинули несколько спонсоров – в частности, Lavazza и Sofina. В то же время у «Уильямса» появился новый значимый партнер Gulf Oil.

«Сложилось представление о потерянных доходах, но реальность несколько отличается. Кроме этого, появились новые партнеры. Я считаю, мы в более устойчивом положении, чем были в течение нескольких лет.

Если говорить о работе на рынках, мы амбициозны и агрессивны. Команда вкладывается в бренд «Уильямса». И, разумеется, партнерство с Gulf – потрясающая новость», – заявил специалист.

Место Латифи занял новичок «Формулы-1» из США Логан Сарджент. Бауэр высказался о работе на американском рынке:

«На самом деле у нас есть офис в Америке, в Нью-Йорке. Там большая команда по взаимодействию с болельщиками, которую возглавляет бывший старший вице-президент НФЛ по работе с фанатами.

Мы вкладываемся в привлечение болельщиков на гонках в США и активы, которые у нас есть на рынке. Теперь у нас есть Логан, есть [гонщица «Уильямса» по развитию] Джейми Чедуик, которая выступает в Indy NXT (бывшая Indy Lights – Sports.ru) – это создает своего рода центр притяжения, который помогает в финансовом плане».

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2 комментария

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Minuvert
Ответ sal398
Меньше крэша - больше кэша
Латифи и не слыл крэшером, в отличии от сына другого богатого гонщика. А вот дивидендов на американском рынке Уильямс может собрать значительное количество, подписав местного пилота.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sal398
Меньше крэша - больше кэша
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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