Фернандо Алонсо: «У Михаэля Шумахера не бывало плохих дней, он никогда не выступал ниже своего уровня»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, чему старался научиться у семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
Алонсо на протяжении карьеры неоднократно называл Шумахера своим учителем.
«У Михаэля не бывало плохих дней. Михаэль никогда не выступал ниже своего уровня. Вот, что больше всего впечатляло меня, когда я только попал в «Формулу-1», и особенно когда мы с ним боролись за титул.
До этого, в какой бы категории я не выступал, у соперников рано или поздно всегда случались неудачные дни, чем ты мог воспользоваться – и заработать намного больше очков, чем соперники. С Михаэлем же такого просто не случалось. Большую части времени он и «Феррари» были просто непобедимы. Но даже в не самые удачные дни – когда у него плохо работала машина, или шины, или они не попадали в настройки, – Михаэль все равно финишировал вторым или третьим.
Даже после плохой практики или квалификации в воскресенье вы все равно видели Михаэля на подиуме. Его отличало вот это упорство, желание использовать любую возможность – минимизировать ущерб в плохие дни и постараться показать максимум в хорошие. Его отличал выдающийся настрой», – рассказал Алонсо.
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