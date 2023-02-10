Фернандо Алонсо: «У Михаэля Шумахера не бывало плохих дней, он никогда не выступал ниже своего уровня»

Пилот « » рассказал, чему старался научиться у семикратного чемпиона «Формулы-1» .

Алонсо на протяжении карьеры неоднократно называл Шумахера своим учителем.

«У Михаэля не бывало плохих дней. Михаэль никогда не выступал ниже своего уровня. Вот, что больше всего впечатляло меня, когда я только попал в «Формулу-1», и особенно когда мы с ним боролись за титул.

До этого, в какой бы категории я не выступал, у соперников рано или поздно всегда случались неудачные дни, чем ты мог воспользоваться – и заработать намного больше очков, чем соперники. С Михаэлем же такого просто не случалось. Большую части времени он и «Феррари» были просто непобедимы. Но даже в не самые удачные дни – когда у него плохо работала машина, или шины, или они не попадали в настройки, – Михаэль все равно финишировал вторым или третьим.

Даже после плохой практики или квалификации в воскресенье вы все равно видели Михаэля на подиуме. Его отличало вот это упорство, желание использовать любую возможность – минимизировать ущерб в плохие дни и постараться показать максимум в хорошие. Его отличал выдающийся настрой», – рассказал Алонсо.

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