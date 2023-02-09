Алекс Вурц о расширении календаря «Ф-1»: «Раз уж NASCAR сумел побороть человеческий фактор, мы должны сделать то же самое»

Председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц считает, что « » справится с ростом числа гонок.

В последние годы в «Ф-1» все чаще говорят о расширении календаря. Президент серии Стефано Доменикали даже допускал, что в будущем будут проводить 30 этапов за сезон.

Вурц сравнил эту ситуацию с обстановкой в американской серии NASCAR – где в сезоне 38 гонок.

«У нас как раз недавно было собрание Ассоциации и гонщиков NASCAR. Они попросили помочь в сотрудничестве с организациями, которые поддерживают пилотов, – и мы спросили их о нагрузке за сезон.

Собственно, главная проблема для «Ф-1» в вопросе расширения календаря – мышление болельщиков и культура паддока в целом. Если мы пойдем по этому пути, то потребуется время на адаптацию. Что нормально для пилотов, команд и фанатов NASCAR, в мире «Ф-1» приняли бы за излишество.

Честно говоря, у меня смешанные чувства. С одной стороны, я вижу, как NASCAR без особых проблем справляется с куда большим числом гонок. С другой же, возможно, мы перегрузим, перенасытим нашу аудиторию. Так что тут необходимо удерживать баланс между потребностями бизнеса и реакцией рынка. И по-моему, Liberty Media и Стефано отлично с этим справляются.

Возможно, нагрузка на пилотов здесь вторична и равна той же, что испытывает весь персонал. И раз уж сумел побороть человеческий фактор, мы должны сделать то же самое, если собираемся увеличить число гонок», – заявил Вурц.