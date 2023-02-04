Кристиан Хорнер: «Отношения «Ред Булл» с «Фордом» сильно отличаются от того, что обсуждалось с «Порше»

рассказал, почему «Ред Булл» предпочел «Форд», а не « ».

Команда была близка к контракту с «Порше», однако сделка сорвалась. Предполагалось, что немецкий автопроизводитель купит половину акций «Ред Булл». На презентации новой машины чемпионы мира объявили о партнерстве с « ».

«Отношения сильно отличаются от того, что обсуждалось с «Порше». Чисто коммерческая и техническая сделка, никакого обмена акциями или участия в управлении бизнесом.

Соглашение очень четкое: мы получим доступ к разработкам, особенно касающимся электромобилей, а также сможем продавать технологии программного обеспечения и так далее. Что касается коммерческой составляющей, «Форд» доминирует в США, что поможет нам лучше внедриться на этот рынок», – заявил руководитель «Ред Булл».

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