У «Ред Булл» заканчиваются места для спонсоров
Коммерческий директор «Ред Булл» сообщил, что команде придется отказывать спонсорам.
По словам Ника Стокера, «Ред Булл» скоро будет не в состоянии рекламировать новых партнеров на болиде и комбинезонах. Как сообщает Sports Business Journal, за несколько лет количество спонсоров команды из Милтон-Кейнса увеличилось с 15 до примерно 40.
«Мы занимаемся бизнесом: стремимся сделать машину как можно быстрее, но у этого есть цена, существуют спрос и предложение.
У команды много партнеров, и мы хотим предоставить им высокий уровень сервиса. Мы близки к моменту, когда скажем: «Лавочка закрыта, партнеров достаточно». К счастью, пока такая ситуация не достигнута – еще есть места, которые мы можем продать на рынке», – заявил Ник Стокер.
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