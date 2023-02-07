Мартин Брандл: «Альфа Ромео» будет трудно рассмотреть в пасмурный день»

Теги Мартин Брандл Формула-1 Альфа Ромео ливреи Авто

Мартин Брандл рассказал о проблеме с новой ливреей «Альфа Ромео».

Швейцарская команда заменила красно-белую расцветку на черно-красную, что позволило снизить массу краски. Экс-пилот «Формулы-1» оценил дизайн, однако отметил и негативный момент.

«Мне нравится задняя часть заднего крыла [с флагом Италии].

Эта облегченная карбоновая отделка становится очень популярной в «Ф-1». В нынешнем году лимит по массе снижается на два килограмма, и у большинства команд возникали трудности, но такую машину будет трудно рассмотреть в трансляции или на автодроме в пасмурный день», – написал Брандл, комментирующий Гран-при на Sky Sports.

Отметим, что, по информации Auto Motor und Sport, «Ф-1» отказалась от снижения минимальной массы болидов на два килограмма.

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