Чжоу Гуаньюй: «Хотел бы добраться до топ-6 в 2023-м. Я уже не нервничаю как новичок, ожидания выше»

рассказал, что второй сезон в «Формуле-1» начнет с большей уверенностью.

Пилот «Альфа Ромео» дебютировал в чемпионате в 2022 году. В первой половине сезона Чжоу сильно отстал по очкам от опытного , однако после летнего перерыва не раз оказывался быстрее напарника.

«Быть новичком в «Формуле-1» всегда тяжело. Я прошел через различные ситуации, взлеты и падения. Я доволен тем, чего мы достигли в первом сезоне.

Конечно, в этом году ожидания выше. Все просто: я хочу чаще зарабатывать очки для команды и для себя, финишировать выше. Восьмое место – мой лучший результат в «Ф-1», так что замечательно было бы добраться до топ-6 и чаще проходить в третий сегмент квалификаций. Полагаю, машина на это способна. Борьба в средней группе будет очень плотной, так что все решат детали. Меньшее количество ошибок и стабильность – залог успеха.

В прошлом году в и на первых нескольких этапах я очень нервничал. В этом году я гораздо раскрепощеннее. Думаю, возвращение на те же трассы и к тем же вызовам будет совсем другим с психологической точки зрения», – отметил Гуаньюй.

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