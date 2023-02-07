Валттери Боттас: «Машина «Альфа Ромео» стала более универсальной. Пилотаж на высоких скоростях должен сильно улучшиться»

надеется на успех «Альфа Ромео» на любых трассах.

«Судя по показателям на симуляторе, машина стала более универсальной, а не просто быстрой на медленных автодромах. В прошлом сезоне нас сильно ограничивала максимальная скорость, нагрузка и баланс на высоких скоростях. В теории ситуация должна сильно улучшиться. Посмотрим», – заявил гонщик «Альфа Ромео».

Технический директор команды Жан Моншо утверждает, что за зиму «Альфа Ромео» решила еще одну серьезную проблему, связанную с недостаточной надежностью. Сходы в 2022 году относились к поломкам как шасси, так и моторов « ».

«Мы выявили причину и убеждены, что трудности остались позади. Работа над надежностью – наш приоритет. Кроме этого, мы надеемся и вполне уверены, что наши друзья в Маранелло также сделали большой шаг вперед. Это сдерживало команду: у нас восемь сходов, четыре или пять штрафов из-за элементов силовой установки.

Так что восемь гонок оказались выброшенными, а еще четыре или пять мы начинали более или менее из хвоста», – сказал Моншо.

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