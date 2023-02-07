Валттери Боттас: «Машина «Альфа Ромео» стала более универсальной. Пилотаж на высоких скоростях должен сильно улучшиться»
Валттери Боттас надеется на успех «Альфа Ромео» на любых трассах.
«Судя по показателям на симуляторе, машина стала более универсальной, а не просто быстрой на медленных автодромах. В прошлом сезоне нас сильно ограничивала максимальная скорость, нагрузка и баланс на высоких скоростях. В теории ситуация должна сильно улучшиться. Посмотрим», – заявил гонщик «Альфа Ромео».
Технический директор команды Жан Моншо утверждает, что за зиму «Альфа Ромео» решила еще одну серьезную проблему, связанную с недостаточной надежностью. Сходы в 2022 году относились к поломкам как шасси, так и моторов «Феррари».
«Мы выявили причину и убеждены, что трудности остались позади. Работа над надежностью – наш приоритет. Кроме этого, мы надеемся и вполне уверены, что наши друзья в Маранелло также сделали большой шаг вперед. Это сдерживало команду: у нас восемь сходов, четыре или пять штрафов из-за элементов силовой установки.
Так что восемь гонок оказались выброшенными, а еще четыре или пять мы начинали более или менее из хвоста», – сказал Моншо.
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