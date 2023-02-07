Валттери Боттас: «Для «Альфа Ромео» есть лишь одно направление – вверх»

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Валттери Боттас высказался о целях «Альфа Ромео» и новой расцветке машины.

Швейцарская команда представила болид на сезон-2023.

«Мне очень нравится наша новая ливрея. Я считаю, расцветка потрясающая, и она стала хорошим развитием прошлогодней.

Первый сезон в команде был интересным, мы добились серьезного прогресса, и для нас есть лишь одно направление – вверх, мы должны двигаться выше и становиться лучше. Разумеется, нам есть где прибавить, но я уверен, что мы можем рассчитывать на более высокие результаты в этом году», – заявил Боттас.

«Альфа Ромео» показала болид на сезон-2023

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