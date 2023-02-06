Продюсер Drive to Survive не согласен, что сериал спровоцировал скандальную концовку сезона-2021: «Маси не думал о Netflix»
Исполнительный продюсер Drive to Survive Джеймс Гэй-Рис отверг предположение о том, что скандал на Гран-при Абу-Даби-2021 был вызван желанием создать захватывающий сюжет для сериала.
Майкл Маси, занимавший в то время пост гоночного директора, допустил ошибку при проведении процедуры рестарта, что позволило пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выиграть свой первый титул в противостоянии с представителем «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис намекал на то, что интрига создана искусственно:
«Разумеется, сделали так, чтобы была борьба – для ТВ, конечно».
Гэй-Рис категорически не согласен с такой позицией:
«Полагаю, [Маси] просто оказался под большим давлением и немного ошибся. Не считаю, что он думал: «Чего хочет Netflix»?»
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