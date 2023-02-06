Продюсер Drive to Survive не согласен, что сериал спровоцировал скандальную концовку сезона-2021: «Маси не думал о Netflix»

Теги ФИА Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес регламент Макс Ферстаппен Ландо Норрис Майкл Маси фильмы Авто

Исполнительный продюсер Drive to Survive Джеймс Гэй-Рис отверг предположение о том, что скандал на Гран-при Абу-Даби-2021 был вызван желанием создать захватывающий сюжет для сериала.

Майкл Маси, занимавший в то время пост гоночного директора, допустил ошибку при проведении процедуры рестарта, что позволило пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выиграть свой первый титул в противостоянии с представителем «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис намекал на то, что интрига создана искусственно:

«Разумеется, сделали так, чтобы была борьба – для ТВ, конечно».

Гэй-Рис категорически не согласен с такой позицией:

«Полагаю, [Маси] просто оказался под большим давлением и немного ошибся. Не считаю, что он думал: «Чего хочет Netflix»?»

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2 комментария

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Luca di Montezemolo
Не в нетфликсе дело, фиа, Либерти, старик бредни хотели и нового чемпиона , и не дать хэму 8 чашку, старик бредни даже не скрывает, Хэм должен был уйти в отставку чтобы не бить рекорд мш, но фету а потом читерстапенну можно и нужно побить этот рекорд, и старик бредни надеялся что они его побьют. Он даже это не скрывает и говорит прямо. И фиа в наглую подсуживало читерстапенну где только можно, бегало по приказу РБ проверять у мерса всю машину и экстренно ввело новые проверки по крылу. Так что сказки про ошибку для дураков, это мошенничество всей фиа во главе с тодтом, а маси лишь исполнитель, который подписал соглашение о не разглашении и свалил .
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de_mixx
передал титул чемпиона мира инцелу симрейсеру - это "немного ошибся". гага, как ценят нынче "спорт"))
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