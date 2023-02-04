Серхио Перес: «И я, и Ферстаппен хотим выиграть титул, поэтому должны ставить команду на первое место»

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Серхио Перес заявил о своих чемпионских амбициях в 2023 году.

Последние два титула выиграл напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В 2022-м Макс опередил Серхио на 149 очков.

«Я упорно тружусь вместе с командой, стараюсь максимизировать потенциал машины. Это самое главное, если мы хотим показать хорошие результаты в предстоящем сезоне.

Мы должны работать вместе. В то же время мы оба хотим выиграть титул. Поэтому необходим компромисс, мы должны всегда ставить команду на первое место. Думаю, конкуренты будут сильны, так что нужно как можно сильнее друг друга подталкивать.

У нас четкая стратегия – максимизировать потенциал болида. А мы считаем, что машина хорошая – хотя кто знает? Мы не в курсе, что делают соперники. Нужно просто вложить все усилия в болид. Надеюсь, он будет достаточно быстрым и позволит выигрывать гонки», – заявил мексиканский пилот.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Ахахаха. Перес? Чемпионский титул? 😂😂😂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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