Серхио Перес: «И я, и Ферстаппен хотим выиграть титул, поэтому должны ставить команду на первое место»

заявил о своих чемпионских амбициях в 2023 году.

Последние два титула выиграл напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В 2022-м Макс опередил Серхио на 149 очков.

«Я упорно тружусь вместе с командой, стараюсь максимизировать потенциал машины. Это самое главное, если мы хотим показать хорошие результаты в предстоящем сезоне.

Мы должны работать вместе. В то же время мы оба хотим выиграть титул. Поэтому необходим компромисс, мы должны всегда ставить команду на первое место. Думаю, конкуренты будут сильны, так что нужно как можно сильнее друг друга подталкивать.

У нас четкая стратегия – максимизировать потенциал болида. А мы считаем, что машина хорошая – хотя кто знает? Мы не в курсе, что делают соперники. Нужно просто вложить все усилия в болид. Надеюсь, он будет достаточно быстрым и позволит выигрывать гонки», – заявил мексиканский пилот.

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?

Макс Ферстаппен: «Хэмилтон – один из величайших в истории. Он способен сразиться за титул, но то же относится к Расселлу, Леклеру и Норрису»