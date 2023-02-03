Фредерик Вассер о дружбе с Вольффом: «Глобально это является скорее преимуществом»

Руководитель «Феррари» заявил, что его давняя дружба с боссом « » никак не помешает в первую очередь защищать интересы своей команды.

Вассер временно жил в гостях у Вольффа в 2016 году, когда только переехал в Великобританию после назначения на должность руководителя «Рено». С тех пор они Вассер и Вольфф стали хорошими друзьями.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он будет «бросить Вольффа под автобус» в случае необходимости, Вассер отметил, что видит в этом скорее преимущества:

«Мне кажется, что глобально это скорее является преимуществом. Но нам нужно быть умными. Я знаю, что мы с ним будем бороться на трассе, бороться у стюардов, на заседаниях ФИА, при обсуждении соблюдения условий Договора Согласия. И так далее. Это жизнь.

Однако в конечном счете, как мне кажется, хорошее сотрудничество между командами является преимуществом. И с этой стороны, когда мы будем обсуждать вопросы защиты общих интересов команд, хорошие отношения могут стать большим преимуществом.

К тому же, у меня сложились хорошие отношения и некоторыми коллегами из других команд. Это никогда не помешает. Нужно просто действовать разумно и полностью разделять работу и такую дружбу. И вы можете быть уверены, что я буду бороться с Тото изо всех сил – и на трассе, и вне ее».

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