Технический директор «Мерседеса»: «Не уверен, что регламент-2022 стал шагом в верном направлении»

Теги ФИА Формула-1 Мерседес регламент Майк Эллиот Авто

Технический директор «Мерседеса» сомневается, что регламент «Формулы-1» достиг цели.

В 2022 году «Формула-1» перешла к болидам нового поколения с целью увеличить количество обгонов и обострить борьбу на трассе.

«Лично я не самый большой фанат – потому ли, что мы построили не лучшую машину, или нет. Цель была в том, чтобы облегчить обгоны, и в поворотах болиды, безусловно, смогли ехать ближе. Но я не уверен, что в результате мы не потеряли на прямых, если говорить о «грязном» воздухе и снижении слипстрима. Мне не кажется, что борьба стала существенно плотнее, просто изменился регламент.

Для нас как инженеров это всего лишь свод правил, набор ограничений, в рамках которых нужно работать. Ты стараешься создать максимально быструю машину, и для нас итог [в плане обгонов] не играет большой роли. Важнее мнение болельщиков. Что требуется для действительно хорошей борьбы, как нам заставить болиды работать в этом смысле? Сделали ли мы шаг в верном направлении? Возможно. Но я не уверен», – заявил Майк Эллиот.

Специалист не исключил, что для облегчения обгонов нужно перейти к активной аэродинамике – такие идеи уже высказывались:

«Надо внедрить что-то абсолютно новое в сравнении с тем, что есть сейчас. Но технологии, которые позволят машинам преследовать в поворотах и пользоваться преимуществом слипстрима, несомненно, существуют.

«Формула-1» и ФИА работают над регламентом на сезон-2026. Если посмотреть на требования к моторам, понадобятся совершенно другие шасси. Надеюсь, в итоге будет сделан шаг в этом направлении».

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1 комментарий

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Lordk
Не понимаю о чем он. Сейчас болид может находиться в зоне ДРС имея такую же скорость. Раньше для того чтобы находиться в зоне ДРС несколько кругов, нужно было иметь скорость более чем на секунду лучше преследуемого.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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