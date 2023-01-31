«Хаас» проведет обкатку нового болида 11 февраля

«Хаас» объявил, когда болид 2023 года впервые появится на трассе.

Американская команда представила ливрею на сезон-2023 сегодня, 31 января. Обкатка машины состоится 11 февраля в .

«Мы сосредоточены на том, чтобы вывести VF-23 на трек и подготовиться к грядущему сезону. Мы должны двигаться вперед, основываясь на том, что показали в прошлом году. Вся организация упорно трудилась, чтобы дойти до этой точки, и в лице [Магнуссена] и [Хюлькенберга] у нас есть два состоявшихся таланта, способных зарабатывать очки. С нетерпением жду старта сезона», – поделился комментарием руководитель «Хааса» .

«Хаас» первым в «Ф-1» представил ливрею на сезон-2023