«Хаас» проведет обкатку нового болида 11 февраля

Теги Сильверстоун Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Гюнтер Штайнер Авто

«Хаас» объявил, когда болид 2023 года впервые появится на трассе.

Американская команда представила ливрею на сезон-2023 сегодня, 31 января. Обкатка машины состоится 11 февраля в Сильверстоуне.

«Мы сосредоточены на том, чтобы вывести VF-23 на трек и подготовиться к грядущему сезону. Мы должны двигаться вперед, основываясь на том, что показали в прошлом году. Вся организация упорно трудилась, чтобы дойти до этой точки, и в лице Кевина [Магнуссена] и Нико [Хюлькенберга] у нас есть два состоявшихся таланта, способных зарабатывать очки. С нетерпением жду старта сезона», – поделился комментарием руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

«Хаас» первым в «Ф-1» представил ливрею на сезон-2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий