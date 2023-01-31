Гюнтер Штайнер: «Хаас» сохранит модель сотрудничества с «Феррари»

Гюнтер Штайнер сообщил, что «Хаас» продолжит тесно взаимодействовать с «Феррари».

Американская команда и в дальнейшем планирует использовать максимальное количество деталей Скудерии, разрешенное регламентом. Штайнер не намерен отходить от такой схемы несмотря на то, что приход нового титульного спонсора позволит команде работать на грани потолка расходов.

«Мы хотим вкладывать деньги в машину. В данный момент мы инвестируем в нее все, что получаем. Нет ничего другого, что мы хотели бы делать. У нас есть система, мы просто намерены ее стабилизировать и прикладывать все усилия, чтобы болид получился быстрым – вот и все.

Мы не хотим заниматься чем-то еще, говорить: «О, это мы можем сделать сами» – нет. Давайте пока стабилизируемся. Если потребуется что-то поменять, сделаем это потом. А пока сохраним свою модель, попробуем извлечь из нее максимум. Если мы поймем, что выгоднее производить детали самим, перейдем к этому позже, не сразу», – заявил руководитель «Хааса».

Гюнтер Штайнер о том, что «Хаас» – вторая команда «Феррари»: «Заезженная пластинка»