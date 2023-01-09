Гюнтер Штайнер о том, что «Хаас» – вторая команда «Феррари»: «Заезженная пластинка»

Теги Феррари Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Гюнтер Штайнер назвал «заезженной пластинкой» разговоры о «Феррари» и «Хаасе».

Американская команда сотрудничает со Скудерией с момента появления в «Формуле-1». Некоторые соперники считают, что закупка максимального количества деталей в рамках регламента и использование схожих идей делает «Хаас» фактически второй командой «Феррари».

«Мы привыкли. Если ты выступаешь хорошо, значит, кого-то копируешь, если плохо – всем наплевать.

Это заезженная пластинка. Я не против. Мне все равно», – заявил руководитель «Хааса».

Штайнер также рассказал, как на выступления команды повлияет потолок расходов:

«В 2016 году, когда мы присоединились к «Ф-1», ограничения расходов не было, и бюджет был гораздо меньше, чем у любой другой команды. Но теперь мы конкурентоспособны с финансовой точки зрения – даже не конкурентоспособны, а равны».

В 2023-м «Хаас» заполучил нового титульного спонсора – MoneyGram.

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1 комментарий

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Merzus21
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Только у вас один хрен нет своей базы по разработке шасси и нормальных инженеров.
Зачем вам бюджет? Далларе больше платить или Феррари?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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