Педро де ла Роса: «В «Ф-1» второй золотой век Испании, мы вновь переживаем сезоны-2005 и 2006»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Педро де ла Роса Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

Педро де ла Роса заявил о расцвете испанского автоспорта.

В «Формуле-1» выступают два испанца – Фернандо Алонсо, присоединившийся к «Астон Мартин», и пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Де ла Роса полагает, что нынешний период можно сравнить с чемпионскими сезонами Фернандо.

«Если у вас есть гонщик в «Формуле-1» – это невероятно. Если он побеждает и завоевывает подиумы – потрясающе. А у нас два пилота!

Я многие годы комментировал гонки без испанцев – нет ничего печальнее. Теперь я могу позволить себе роскошь комментировать Гран-при с двумя замечательными испанскими гонщиками, которые сражаются за поулы, подиумы и победы. Это невероятно и роскошно, хочется ущипнуть себя и убедиться, что все на самом деле.

Давайте будем наслаждаться моментом. Не хочу, чтобы мы оглядывались на эту эпоху через пять лет и говорили: «Помните, как у нас были два пилота? Вот это эра!»

Мы не чемпионы мира, но давайте насладимся потрясающим моментом. Второй золотой век испанского автоспорта в «Ф-1». Некоторые считают, что невозможно вновь пережить сезоны-2005 и 2006, но это происходит прямо сейчас. Хотя кое-кто не способен осознать», – высказался амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Ф-1».

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1 комментарий

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Великий Алонсо
2005 и 2006 лучшие сезоны в истории Формулы 1, не только потому что Алонсо выиграл тогда титулы.
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