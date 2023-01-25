Хэмилтон не будет подписывать новый контракт с «Мерседесом» до начала сезона-2023 (London Insider)

Пилот « » не готов подписывать с командой новый контракт до начала сезона-2023.

По информации издания London Insider со ссылкой на собственные источники, сначала Хэмилтон хочет увидеть в деле новый болид W14 и только потом примет окончательное решение.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» предлагает Хэмилтону контракт до конца 2025 года с зарплатой в $49 млн. Нынешний контракт Хэмилтона с командой рассчитан до конца 2023 года.

Зарплата Хэмилтона вырастет до $49 млн в год по новому двухлетнему контракту с «Мерседесом» (Sportune)

Зарплаты гонщиков «Ф-1» в 2023-м: Ферстаппен обставил Хэмилтона на $20 млн, Леклер ворвался на второе, у Алонсо спад в 4 раза