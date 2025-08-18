Нико Хюлькенберг: «Заубер» набирал очки в пяти гонках подряд, мы попали на подиум. Тенденции не могут не радовать»

Хюлькенберг доволен прогрессом «Заубера».

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг подвел итоги первой половины сезона-2026, отметив, что команда может быть удовлетворена тем, как смогла прибавить по ходу чемпионата.

«Оглядываясь назад на то, как прошла первая половина сезона, мы с уверенностью можем говорить, что прогресс команды радует сильнее, чем что-либо другое.

С учетом того, где команда находилась на зимних тестах и в первых гонках сезона, а затем, начиная с этапа в Барселоне, мы набирали очки в пяти гонках подряд, смогли попасть на подиум, продемонстрировали несколько очень сильных выступлений.

Так что эти тенденции не могут не радовать. Да, было бы здорово оказаться в таком положении с самого начала сезона, но мы добились этого другим путем. И мы можем сказать, что команда определенно движется в правильном направлении.

При этом ситуация в средней группе пелотона остается прежней. Мы по-прежнему видим пять команд, которые очень близки друг к другу по своим возможностям. И положение немного меняется на каждом Гран-при – в зависимости от трассы, погодных условий и так далее», – рассказал Хюлькенберг.

