Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон точно не собирается заканчивать карьеру в этом году. Уверен, он даст себе еще минимум два сезона»

Хэмилтон будет выступать в «Ф-1» еще два года – считает Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя уверен, что Льюис Хэмилтон не собирается заканчивать карьеру на фоне трудностей, с которыми столкнулся в нынешнем сезоне и не лучших выступлений на фоне напарника.

По мнению Монтойи, гонщик «Феррари» проведет в «Ф-1» как минимум еще два сезона, учитывая грядущую смену технического регламента и изменение конструкции и поведения болидов.

«Я настаиваю на этом, и это правда – Шарль Леклер очень быстрый гонщик, но он выглядит быстрым гонщиком потому, что умеет управлять этим болидом «Феррари», понимаете? Так что я думаю, что по мере того, как Льюис Хэмилтон будет адаптироваться к новой машине, начнет чувствовать себя все более комфортно, тем сложнее Леклеру будет его побеждать. Пока у Шарля не возникало с этим трудностей, но посмотрим, что будет дальше.

Хэмилтон точно не собирается заканчивать карьеру в этом году. Уверен, он даст себе еще как минимум два сезона, по причине смены регламента. В следующем году правила, и болиды, будут настолько сильно отличаться от нынешних, что изменится очень многое. Другими будут сами болиды, изменится их поведение – и, вполне возможно, что новые болиды и новые правила понравятся Хэмилтону», – рассказал Монтойя.

