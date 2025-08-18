Том Коронель о Гран-при Нидерландов: «третье место – это лучший результат, на который может рассчитывать Ферстаппен»

Коронель дал прогноз за Гран-при Нидерландов.

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена выиграть домашний Гран-при .

По мнению Коронеля, Ферстаппен может попасть на подиум, но хоть какие-то шансы опередить «Макларен » в гонке появятся у него только в случае победы в квалификации.

«Нужно быть реалистами. Думаю, третье место – это лучший результат, на который может рассчитывать Ферстаппен. И если он сможет достичь этого результата, то команда, я уверен, будет праздновать это как успех.

При этом в случае с Максом мы уже несколько раз видели такое – когда изначально мы говорили о том, что добиться успеха невозможно, а Макс в итоге проезжал потрясающий круг [в квалификации]. После чего в гонке оборонял лидерство, а его преследователи не могли провести чистую атаку, находясь в «грязном» воздухе. Вот почему у Макса все-таки есть шанс победить – а не потому, что его машина сейчас быстрее, чем у соперников», – рассказал Коронель.

