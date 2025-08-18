Хорнер ведет переговоры с «Кадиллаком» (Auto-Moto)

Хорнер может вернуться в «Ф-1» с «Кадиллаком».

По информации французского Auto-Moto, бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер собирается устроиться на новое место работы в самое ближайшее время.

Как сообщается, Хорнер ведет переговоры с «Кадиллаком » – и может стать руководителем проекта компании в «Формуле-1». При этом в данный момент руководителем команды является Грэм Лоудон, назначенный на эту должность совсем недавно.

В случае заключения сделки Хорнер сможет начать работу в «Кадиллаке» незамедлительно – недавно все формальности, связанные с уходом из «Ред Булл», были улажены.

Также отмечается, что одним из пилотов «Кадиллака» с высокой долей вероятности станет Серхио Перес – с которым Хорнер работал в «Ред Булл ».

