Хорнер ведет переговоры с «Кадиллаком» (Auto-Moto)
Хорнер может вернуться в «Ф-1» с «Кадиллаком».
По информации французского Auto-Moto, бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер собирается устроиться на новое место работы в самое ближайшее время.
Как сообщается, Хорнер ведет переговоры с «Кадиллаком» – и может стать руководителем проекта компании в «Формуле-1». При этом в данный момент руководителем команды является Грэм Лоудон, назначенный на эту должность совсем недавно.
В случае заключения сделки Хорнер сможет начать работу в «Кадиллаке» незамедлительно – недавно все формальности, связанные с уходом из «Ред Булл», были улажены.
Также отмечается, что одним из пилотов «Кадиллака» с высокой долей вероятности станет Серхио Перес – с которым Хорнер работал в «Ред Булл».
В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?
