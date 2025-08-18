  • Спортс
Алекс Албон об успехах в сезоне-2025: «Использую шансы, которые у меня появляются, и не допускаю ошибок»

Албон считает нынешний сезон лучшим в карьере на данный момент.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон согласился с тем, что на текущий момент сезон-2025 можно назвать лучшим в его карьере.

За первую половину сезона Албон заработал 54 очка и занимает 8-е место в общем зачете.

«Да, пожалуй, так можно сказать. На данный момент. Посмотрим, как пройдет вторая половина сезона, но мне кажется, что я демонстрирую хорошие выступления.

Не думаю, что отличия от других сезонов так уж велики, но мне кажется, что главным образом мне удалось достичь стабильности. Я использую те шансы, что у меня появляются, не допускаю ошибок – а это всегда хороший знак, и в то же время в моем распоряжении имеется машина, с которой я способен зарабатывать очки.

Возможно, когда я только присоединился к «Уильямсу», это было не так, но сейчас команда сделала несколько больших шагов вперед. И еще я уверенно чувствую себя за рулем болида. Это работает в обе  стороны – ты начинаешь лучше пилотировать, потому что машина позволяет тебе это делать», – рассказал Албон.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
