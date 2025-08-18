На трассе Гран-при Австралии появится трибуна имени Оскара Пиастри

Одну из трибун на трассе Гран-при Австралии назовут в честь Пиастри.

Новая трибуна на трассе «Альберт-Парк », которая будет расположена напротив пит-лейн, рядом с трибуной имени Хуана-Мануэля Фанхио.

Также на трассе «Альберт-Парк» уже есть трибуны, названные в честь других австралийских гонщиков «Формулы-1» – Джека Брэбэма, Алана Джонса, Марка Уэббера и Даниэля Риккардо.

«Я очень взволован в связи с тем, что уже на следующем Гран-при Австралии на трассе появится моя трибуна. Мне трудно поверить в происходящее – никогда не думал, что со мной подобное случится. В любом случае, поддержка трибун там всегда невероятная и я с нетерпением жду следующего Гран-при Австралии в марте», – рассказал Пиастри.

